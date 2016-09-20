بالصور.. «محافظ أسوان» يستبعد مديرى 3 مدارس لوجودها مغلقة قبل بدء الدراسة

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إستبعاد مديرى مدارس عمر بن الخطاب الإبتدائية بقرية منيحة وأيضاً الشهيد عقيل حسين للتربية الفكرية بقرية سبيل مكى فى نطاق مركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى مدرسة أبو الفضل سرور الثانوية التجارية المشتركة بمركز إدفو من موقعهم الوظيفى وتعين أخريين بدلاً منهم، لافتًا إلى أن هذا الإجراء جاء بعد إكتشاف لجان المحافظ أثناء مرورها المفاجىء أمس الأحد بأنها مغلقة تماماً ولا يوجد بها أى من أعضاء هيئة التدريس سواء الإدارة المدرسية أو المعلمين أو الإداريين.

و جاء ذلك ضمن مرور هذه اللجان على 22 مدرسة داخل القرى والمدن والمناطق النائية على مستوى المحافظة منها 7 مدارس بكوم أمبو و 6 مدارس بإدفو و5 مدارس بأسوان ، علاوة على 4 مدارس بدراو.

وأكد اللواء مجدى حجازى، على إستمرار مرور لجان المحافظ بشكل مفاجئ على المدارس بمختلف المراحل التعليمية و المراكز الإدارية حيث أنه سيتم مواجهة أى قصور أو تراخى فى تنفيذ الأعمال المطلوبة بكل حزم وشدة إستعداداً للعام الدراسى الجديد من خلال إتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين ، مكلفاً مسئولى التربية والتعليم بالمرور الميدانى على جميع المدارس خلال الأسبوع الحالى لتلافى أى سلبيات و إستكمال الإستعدادات التامة لتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لتكون المدرسة مهيئة لإستقبالهم بالشكل المناسب بما يساهم فى النهوض بالعملية التعليمية.

وأوضح مجدى حجازى، بأن المرور المفاجئ لهذه اللجان على المدارس تزامن مع قيام المحافظ بجولات ميدانية داخل مدارس المحافظة، منها تفقده لبعض المدارس بمدينة أبوسمبل السياحية شملت السلام للتعليم الأساسى و أبو سمبل الإبتدائية المشتركة لمتابعة الإنشاءات الجديدة وأعمال الصيانة الشاملة بهما ، موجهاً مدير عام التربية والتعليم بإستكمال تنفيذ تكليفات المحافظ أثناء إجتماع المجلس التنفيذى الأخير والخاصة بفتح أبواب المدارس خلال الأسبوع الحالى أمام هيئات التدريس والطلاب وأولياء الأمور لإتاحة الفرصة أمام تأهيل وإستكمال إستعدادات المدارس سواء فى مجالات النظافة أو الصيانة أو رفع كفاءة الأثاثات لتحقيق تضافر جهود العاملين بالعملية التعليمية مع الجهود المجتمعية بدون إجبار أى أحد على التبرع المادى أو العينى.

والجدير بالذكر بأن العام الدراسى الجديد سيشهد دخول 7 مدارس جديدة بمختلف المراحل التعليمية للخدمة والتى تضم 116 فصل بتكلفة 28 مليون جنيه ، كما أنه جارى العمل فى 13 مدرسة جديدة ضمن خطة العام المالى الحالى تضم 136 فصل وبتكلفة 44 مليون جنيه، فى حين أنه جارى العمل فى الصيانة الشاملة لـ 23 مدرسة بتكلفة 30 مليون جنيه منها 13 مدرسة تم الإنتهاء من صيانتها فيما يتبقى التشطيبات النهائية بـ 10 مدارس أخرى.