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بالصور..”صاحبة السعادة” تقدم نماذج مصرية مشرفة فى حلقتى الإثنين والثلاثاء

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جانب من تصوير الحلقة

جانب من تصوير الحلقة

 

تقدم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، حلقة عن بعض النماذج المصرية المشرفة الذين تحدوا الظروف وقرروا أن يصنعوا شخصياتهم المختلفة، وخاضوا التحدي ولم يستسلموا للبطالة حتي أصبحوا من كبار المصنعيين فى مجالاتهم.

وتقدم إسعاد يونس، مجموعة من المصريين يعملون فى مجالات مختلفة، ولكنها صناعات مصرية فى المقام الأول، وأصبحوا من كبار المصنعيين فى تلك المهن، منها صناعة الزجاج، صناعة الجلود، صناعة التللى، صناعة الفخار، صناعة الشموع وصناعة القطع الخشبية للديكور.

وتستعرض الفنانة الكبيرة خلال الحلقة كل صناعة منهم على حدا، وكيف بدأ صاحبها العمل فيها وكيف أصبح متخصص فيها مع مرور الوقت والصعوبات التي يواجهها كل شخص منهم.

وكانت إسعاد يونس، قد قدمت حلقتين مع الفنانة عبد الوهاب في أول وثاني أيام عيد الأضحى، ونالت الحلقتين إعجاب الجمهور حتى أن البرنامج أصبح “تريند” على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة الأولى.

حلقتى “صنع في ” تذاع يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، 19 و20 سبتمبر، على قناة CBC.

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