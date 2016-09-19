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بالفيديو: خطوات تلميع الخاتم الذهب

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الإثنين 19-09-2016 14:28

تفقد المجوهرات المصنوعة من الذهب لمعانها مع الوقت، خصوصاً الخاتم (المحبس) الذي ترتدينه معظم الوقت. وللحفاظ على بريقه، "سيدتي. نت" يقدم للقارئات الطريقة الآتية: 


* أنت بحاجة إلى:
| وعاء مليء بالماء.
| القليل من سائل الجلي.
| فرشاة أسنان.
| قطعة من القماش.

* الطريقة:
1. أضيفي القليل من سائل الجلي إلى الوعاء المليء بالماء، وحرّكي هذا الخليط جيداً باستخدام فرشاة الأسنان.
2. ثم، افركي الخاتم بفرشاة الأسنان المبللة بالخليط.
3. بعدها، انقعي الخاتم في الوعاء لحوالي عشر دقائق.
4. اشطفي الخاتم بالماء، وجفّفيه بقطعة القماش.
 

 

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سيدتي

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