وزارة الزراعة: الوزير طالب السيسى بإسناد استيراد القمح للقوات المسلحة

قال الدكتور عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان فطر الارجوت ينمو فى الدول الباردة مثل روسيا التى نستورد منها كميات كبيرة من القمح، ودستور الغذاء العالمى يؤكد السماح بوجود 5% من فطر الإرجوت، لافتا الى ان نواب مجلس الشعب وبعض المسئولين أكدوا ان الفطر خطر على القمح المستورد فتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة، من قبل الوزير لبحث الأمر.

وأضاف حواش خلال لقاء لبرنامج على مسئوليتى الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن تقرير لجنة وزارة الزراعة انتهى الى التمسك بعدم السماح بدخول اى نسبة من ذلك الفطر، وأن هناك دول أخرى لا يوجد بها الفطر، ويمكن الإستيراد منها، فقرر الوزير بعد ذلك القرار عدم إستيراد القمح الموجود به فطر الأرجوت. مشيرا الى ان وزير الزراعة التقى الرئيس السيسى وطلب منه التخلص من مافيا تجار القمح،على ان يقوم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراد القمح او تقوم الدولة بذلك، لان القطاع الخاص يتلاعب بمصر،