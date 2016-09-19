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جابر نصار: "أجبرت وكلاء كليات على الاستقالة لإيمانهم بعودة مرسى"

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جابر نصار: "أجبرت وكلاء كليات على الاستقالة لإيمانهم بعودة مرسى" جابر نصار: "أجبرت وكلاء كليات على الاستقالة لإيمانهم بعودة مرسى"

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه خلال فترة ما بعد 30 يونيو كانت الدولة فى خصومة مع تيار الإخوان، وكان عدد من القيادات الإخوانية وكلاء كليات بجامعة القاهرة، قائلاً: "اجتمعت بهم وأجبرتهم على الخروج والاستقالة لأنهم يؤمنون بعودة مرسى ولم يكن هذا التصرف إلا من حسن الإدارة لأننا نحتاج لتجانس فى الإدارة".

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم: "قلت لهم أننى سأقدم استقالتى إذا رجع مرسى فلا تلومن رئيس الجامعة على الاختيار بين المرشحين للمنظومة الإدارية داخل الجامعة والقانون يعطينى هذا الحق وهناك وكلاء كليات عينتهم وعندما حدث مشاكل بينهم وبين العمداء أقلتهم من منصبهم فى كليات عدة من بينها الاقتصاد والزراعة فعندما يستحيل التعامل بين العميد والوكيل يمشى الوكيل".

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تدار بطريقة مؤسسية ولا توجد قرارات منفردة، مشيرًا إلى أن قرارات جامعة القاهرة صبت فى صالح الإصلاح الإدارى بالجامعة وتأكيد مبدأ العدالة فى التعامل مع العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


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