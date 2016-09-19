إلهام شاهين تكرم في حفل افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان المرأة في المغرب

الرباط_سيدتي نت

احتفى مهرجان سينما المرأة الدولي لفيلم المرأة بالنجمة المصرية إلهام شاهين التي صعدت إلى المنصة بقفطان مغربي بلون فوشيا، وبدت سعيدة وهي تحيي المغرب والجمهور المغربي، مشيدة بالتنوع الثقافي المغربي كملتقى لكل حضارات العالم.

سلمها درع التكريم الكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، وقد دعت إلهام الحضور إلى مهرجان أسوان لسينما المرأة الذي سينطلق في فبراير المقبل حيث ترأس دورته الأولى، فالتقطت منها مقدمة الحفل الإعلامية سناء الزعيم الدعوة لتؤكد أمام الجمهور بأن كل الحاضرين مدعوون لحضور مهرجان المرأة المصري.

عرف حفل الافتتاح لحظات مؤثرة بتكريم الناقد والكاتب المغربي مصطفى المسناوي الذي توفي أثناء تغطية مهرجان القاهرة في مصر، بحضور زوجته ليلى جمال و ابنه وليد، وعرضت بالمناسبة لوحة استعراضية عن علاقة الرجل و المرأة شارك فيها مغاربة وبرتغاليون وسينغاليون قبل أن تعرض خمسة أفلام قصيرة لمخرجات شابات : " همسات الزهرة " لغزلان أسيف، و"هوس" لحنان الوردي و"آثار" لمجيدة بنكيران و "آية والبحر" لمريم التوزاني، و"وفاء" لإلهام العلمي .

تضم لجنة التحكيم سبع نساء برئاسة المنتجة البريطانية دينيس أوديل هن المخرجة الإسبانية تشوس جويتريز والناقدة اللبنانية هدى إبراهيم والمخرجة الإيطالية لوتشيا أمينيتي والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة المغربية نفيسة بن شهيدة والممثلة الألبانية فلونيا كودهيلي ، حيث تسهر على تقييم 12 فيلما طويلا من مختلف أنحاء العالم كأفغانستان و فرنسا و إيطاليا و الهند و البرازيل .

كما خصص المهرجان جوائز للأفلام الوثائقية الطويلة، تتبارى حولها ست أفلام . ترأس لجنة الفيلم الوثائقي المخرجة البوركينابية إليونور ياميوغو و تضم كل من الممثلة أمال التمار و الكاتبة المغربية فاطمة الأيوبي

و تستقبل الدورة العاشرة دولة فرنسا كضيفة شرف .