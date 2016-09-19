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شبيهة تايلور سويفت تحصد لقب American got talent لعام 2016

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الإثنين 19-09-2016 15:19

حصدت الطفلة غريس فاندر وول Grace VanderWaal لقب برنامج American got talent لعام 2016.
ولم تدهش غريس العالم فقط بصوتها وبكتابتها للأغاني، بل بالشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift.
وبعد فوزها باللقب وحصولها على مبلغ المليون دولار، أرسلت تايلور باقة زهور إلى شبيهتها البالغة من العمر 12 عاماً.
وقد نشرت غريس يظهر ردة فعلها وسعادتها لحظة وصول الورود، وأرفقت الفيديو بتعليق شكرت فيه النجمة على هذه اللفتة المميزة.
يذكر أن العديد من نجوم العالم هنأوا النجمة الجديدة بالفوز على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم katy berry كايتي بيري.

كاتي بيري تنتظر اعتذاراَ من تايلور سويفت

 

 

 

 

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سيدتي

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