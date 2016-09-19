«كعب عالي» يجمع نجوم سوريا ولبنان

يستعد المخرج ميشيل مليكيان لإعطاء شارة البداية إيذاناً بانطلاق تصوير مسلسل «كعب عالي» تأليف سومر إبراهيم، المسلسل لايت كوميدي برؤية جديدة وافتراضية للمخرج من حيث المكان والزمان والشكل العام للممثلين، ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية (عبد المنعم عمايري، وزهير رمضان، وفادي إبراهيم، وفايز قزق، وآخرون) على أن يتم التصوير بين دمشق وبيروت، ومتفرقات في طرطوس وصافيتا والجنوب اللبناني. يشار إلى أن مليكيان انتهى مؤخراً من تصوير الفيلم السينمائي «الفاتحة».