بالصور: نيكول سابا توقع "مذكرات عشيقة سابقة"

كشفت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن توقيعها عقد بطولة عمل جديد بعنوان "مذكرات عشيقة سابقة" وهو أول مسلسل درامي عربي تشارك فيه نيكول من إنتاج سوري لبناني، علماً بأنها لا زالت تستكمل تصوير مسلسل "ولاد تسعة".

نيكول وقعت العقد وزفّت الخبر لمتابعيها عبر حسابها الموثق بموقع الفيس بوك قائلة: تعاقدت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "مذكرات عشيقة سابقة" وهذا يعتبر بالنسبة لي اول عمل درامي عربي مشترك (سوري لبناني) كتابة نور شيشكلي اخراج هشام شربتجي اشراف فنّي مازن طه انتاج مارس ميديا بروداكشن..ادعولي_بالتوفيق.

يذكر أن المسلسل من بطولة النجم السوري باسم ياخور، إلى جانب عدد من نجوم سوريا ولبنان، علما بأن نيكول سابا ستقف خلال هذا المسلسل أمام كاميرا مخرج سوري للمرة الأولى، كما أنها ستجسد شخصية خطتها أياد كاتبة سوريّة لأول مرة أيضاً، وسينطلق التصوير قريبا من بيروت ثم ينتقل للعاصمة السورية دمشق.