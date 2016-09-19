أسامة مدلل يحيي أغاني أبو خليل القباني

وضع الفنان أسامة مدلل صوته على أغنية الفنان أبو خليل القباني «يا مال الشام» الأغنية التراثية المعروفة في العالم العربي، وعن اختياره لهذه الأغنية قال مدلل بتصريح خاص لموقع سيدتي: اخترت أن أغني لأبي المسرح العربي أبو خليل القباني؛ لأنني أعدّه قامة فنية لن تتكرر، وأغانيه وفنه بحاجة لأن تكون موجودة دائماً، وألا تغيب عنا في زحمة موجة الأغاني والفن الجديد، وقد غنيت الأغنية بتوزيع جديد بينما موال الأغنية «اشتقنا لك ياشام» هو جديد من كلمات وألحان الفنان نهاد نجار.

من ناحية أخرى قال مدلل إنه سيكون هناك عدة أغان تراثية بتوزيع جديد.