ما الذي جمع باسم ياخور وكاريس بشار في بيروت؟

وقعت الفنانة كاريس بشار والفنان باسم ياخور على بطولة العمل العربي المشترك «مذكرات عشيقة سابقة»، علماً أن هذا العمل سيكون الأول لكاريس في الأعمال المشتركة، ولكن ليس التجربة الأولى للفنان ياخور، وسيكون العمل تحت إدارة المخرج هشام شربتجي، وهو من تأليف الكاتبة نور شيشكلي، وسيكون بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما العربية، والعمل ينتمي إلى نوع الدراما الاجتماعية، ويضم مجموعة قصص عاطفية متشابكة يتحدث من خلالها عن واقع السوريين المقيمين حالياً في لبنان جراء الحرب على وطنهم.