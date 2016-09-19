لماذا انتقل هؤلاء النجوم إلى السويداء؟

بعد أن أنجز المخرج السوري مهند قطيش قرابة ربع العمل في دمشق، انتقلت كاميراته إلى محافظة السويداء لاستكمال تصوير مشاهد مسلسله الجديد «هواجس عابرة»، النص من تأليفه بمشاركة حسن مصطفى، وتنتجه شركة «حاتم» للإنتاج التلفزيوني (نسيم حاتم)، ومن المقرر أن ينفذ المخرج السوري في السويداء المشاهد الرئيسية من العمل ضمن بناء محدد هناك، وتتناول مجموعة شخصيات تسكن في بناء بإحدى ساحات المدينة يضم (أستوديو للتصوير الفوتوغرافي، صالون للتجميل، عيادة طبيب أسنان، وشقة سكنية لزوجين شابين)، فيما لكل مكان من هذه الأماكن هواجسه الخاصة، وتجمع المشاهد الأولى هناك كلاً من كاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فادي صبيح، خالد القيش، نادين تحسين بيك، جيني إسبر، جرجس جبارة، ريم زينو، سوسن أبوعفار، كما يضم العمل أيضاً طلال مارديني، علي كريم، جمال العلي، فوزي بشارة وأندريه سكاف، يذكر أن «هواجس عابرة» عبارة عن مسلسل اجتماعي إنساني (منفصل متصل)، يرتكز على حكايات عديدة ستقدم بأسلوب كوميدي بسيط بعيد عن المبالغة أو التهريج.