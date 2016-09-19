المالية: سنبدأ التفاوض مع الصين لاقتراض ملياري دولار

قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الاثنين، إن مصر ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.

وبحسب “رويترز”، جاءت تصريحات معيط للصحفيين على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد في القاهرة بعدما قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك لـ«رويترز» في وقت سابق يوم الاثنين إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل بملياري دولار لكنه لم يذكر تفاصيل مكتفيا بالقول إن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي.”

كان صندوق النقد الدولي قال يوم الخميس الماضي إنه أجرى “مناقشات مثمرة جدا” مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

في الوقت نفسه نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر قولها يوم الاثنين إن بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض 4 مليارات دولار.

وقالت الوزيرة إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.

كان كوجك قال في وقت سابق يوم الاثنين إن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال “سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام.”