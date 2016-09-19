أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

المالية: سنبدأ التفاوض مع الصين لاقتراض ملياري دولار

Google+ Print
المالية: سنبدأ التفاوض مع الصين لاقتراض ملياري دولار المالية: سنبدأ التفاوض مع الصين لاقتراض ملياري دولار

الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية – أرشيفية

قال نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة محمد معيط اليوم الاثنين، إن ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار.

وبحسب “رويترز”، جاءت تصريحات معيط للصحفيين على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد في القاهرة بعدما قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك لـ«رويترز» في وقت سابق يوم الاثنين إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل بملياري دولار لكنه لم يذكر تفاصيل مكتفيا بالقول إن “جميع التفاصيل مع البنك المركزي.”

كان صندوق النقد الدولي قال يوم الخميس الماضي إنه أجرى “مناقشات مثمرة جدا” مع السلطات في الصين والمملكة العربية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

في الوقت نفسه نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر قولها يوم الاثنين إن بلادها تتفاوض مع الصين على اقتراض 4 مليارات دولار.

وقالت الوزيرة إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.

كان كوجك قال في وقت سابق يوم الاثنين إن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال “سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"