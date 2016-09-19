“أرض الحب” لذوى الاحتياجات الخاصة تقيم حفلها السنوى بمركز الحضارة والإبداع

تقيم مؤسسة “أرض الحب” لذوي الاحتايجات الخاصة، حفلها السنوي، والمقام بمركز الحضارة والإبداع “سوزان مبارك سابقًا”، وذلك يوم الجمعة 23 سبتمبر الساعة الواحدة ظهرًا، وتدعو جميع أطياف الشعب المصرى للحضور.

وسيشمل الحفل بعض الفقرات والعروض الفنية التي سيقدمها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بنفسهم للحضور، مما سيساهم في زيادة تفاعل ومشاركة الأطفال مع المجتمع من حولهم.

والجدير بالذكر أن مؤسسة “أرض الحب”، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حازت على العديد من الميدليات الرياضية في الكثير من الألعاب الألومبية مثل الجري، سباق الدرجات، كرة اليد، كرة البوتشي، والسباحة.