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مع تواجد كوكا.. كشافو مانشستر وأرسنال و15 فريقا يراقبون لقاء براجا أمام بنفيكا

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مع تواجد كوكا.. كشافو مانشستر وأرسنال و15 فريقا يراقبون لقاء براجا أمام بنفيكا مع تواجد كوكا.. كشافو مانشستر وأرسنال و15 فريقا يراقبون لقاء براجا أمام بنفيكا

17 حاضرا من كشافي الأندية المختلفة في مدرجات ملعب (دا لوش) بالعاصمة البرتغالية لشبونة ومباراة سبورتنج براجا أمام بنفيكا بتواجد أحمد حسن "كوكا"

كوكا مهاجم منتخب يشارك مع براجا أمام بنفيكا ضمن الجولة الخامسة من الدوري البرتغالي.

مباراة هي الخامسة على التوالي التي يشارك بها كوكا كأساسي من أصل 5 مباريات أقيمة في الدوري.

وأعلن نادي بنفيكا الذي تقام على أرضه تلك المباراة تواجد 17 كشافا من أنديه مختلفة طلبوا حضور المباراة. ويتواجدون بالفعل بالمدرجات الآن لمتابعة اللقاء وأبرز نجوم الفريق.

ويتواجد في المدرجات كشافي مانشستر يونايتد وأرسنال وإيفرتون وريال بيتيس وإنتر ميلان وباير ليفركوزن.

وناديان من البرتغال ومن فرنسا ومن بلجيكا. ونادي روسي وأخر تركي واسكتلندي.

الجدير بالذكر أن كوكا يلعب أمام فريق كاد أن يصبح لاعبا في صفوفه قبل عام واحد ولكن الصفقة لم تكتمل بعدما أدعى النادي البرتغالي وجود مشكلة بالقلب لدى اللاعب المصري لينتقل بعد ذلك أحمد حسن كوكا إلى براجا قادما من نادي ريو افي.

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