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ميدو يفسر انتقاد سباليتي لصلاح وما ينقص اللاعب

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ميدو يفسر انتقاد سباليتي لصلاح وما ينقص اللاعب ميدو يفسر انتقاد سباليتي لصلاح وما ينقص اللاعب

فسر أحمد حسام "ميدو" نجم السابق ومدرب الزمالك والإسماعيلي الأسبق أسباب انتقاد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما للجناح المصري محمد صلاح.

وخرج سباليتي عقب خسارة روما أمام فيورنتينا بهدف مقابل لاشيء ليتحدث بـ"إحباط" عن صلاح "الذي يجب عليه التحسن في شيئين". (طالع التفاصيل).

وشارك صلاح لمدة 67 دقيقة في المباراة قبل أن يخرج وسط صافرات استهجان من فريقه القديم فيورنتينا. (شاهد ملخص ما قدمه صلاح)

وقال ميدو خلال ظهوره عبر قناة beIN 1 "سباليتي انتقد صلاح من أجل انتظار ردة فعل من اللاعب".

وأوضح "سباليتي من النوع الذي يوجه اللوم أو الانتقاد إلى أي لاعب في فريقه من أجل انتظار ردة فعل منه داخل الملعب".

وماذا عن رأيه في صلاح؟ يُجيب ميدو: "صلاح تطور كثيرا. ينقصه شيئا واحدا".

وواصل "كيفية التصرف بالكرة في المساحات الضيقة وكيفية استغلال الفرص. هذا ما ينقص صلاح فقط".

وأتم "إذا نجحنا في ترجمة 70% فقط من الفرص التي تتاح له إلى أهداف، سيكون الهداف للدوري الإيطالي".

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فيديو اليوم السابع

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