احتفلي بالخريف مع مجموعة NARS لخريف 2016

من تصميم مؤسّس NARS ومديرها الإبداعي فرانسوا نارس، تقدّم مجموعة خريف 2016 لمستحضرات الماكياج مزيجاً أنيقاً من درجات لونية موسمية وألوان خاصة بالعلامة وتركيبات متأنّقة للعينَين والوجنتَين والشفاه.

فيتمّ صقل الوجنتَين بفضل ألوان معزّز لجمال لون البشرة من البنيّ الفاتح إلى لون الإسبريسو. أما الجفون فتتألّق بدرجات من الأبيض المتقزّح والذهب الوردي والأزرق النيلي الداكن، في حين تكتسب الشفاه لوناً خالياً من اللمعية مع ألوان من العقيق والأحمر الخمري. وتُضيف أقلام رسم محيط الشفاه المخملية بُعداً غنياً مع عناصر لونيّة تنساب بسلاسة وتجانس فتشكّل الأساس المثالي لشفاه مدخّنة أو لمظهر جريء أو أنيق.

تشمل الألوان:

Dual-Intensity Eyeshadow، 145 درهم إماراتي / 145 ريال قطري / 150 رياس سعودي / 11 دينار كويتي / 14,90 دينار بحريني

Dual-Intensity Eyeshadow Antares، ذهب أبيض متقزّح – محلات تجارية كبرى

Dual-Intensity Eyeshadow Rigel، ذهب وردي متألّق – محلات تجارية كبرى

Dual-Intensity Eyeshadow Arcturus، نيلي متألّق– محلات تجارية كبرى

Velvet Matt Lip Pencil، 130 درهم إماراتي / 129 ريال قطري / 135 ريال سعودي / 10 دينار كويتي / 13,30 دينار بحريني

Velvet Matt Lip Pencil Infatuated Red، عقيقي – إصدار محدود – محلات تجارية كبرى

Velvet Matt Lip Pencil Consuming Red، خمري –محلات تجارية كبرى ومحلات سيفورا

Contour Blush، 219 درهم إماراتي / 219 ريال قطري / 225 ريال سعودي / 16,75 دينار كويتي / 22,40 دينار بحريني

Contour Blush Melina، بني فاتح؛ الجهة اليمنى: إسبريسو – محلات تجارية كبرى

Contour Blush Talia، كاراميل فاتح؛ الجهة اليمنى: جوزة الطيب – محلات تجارية كبرى

Velvet Eyeliner، 120 درهم إماراتي / 120 ريال قطري / 125 ريال سعودي / 9,25 دينار كويتي / 12,40 دينار بحريني

Black Moon، أسود – محلات تجارية كبرى

Mambo، بندق داكن - محلات تجارية كبرى

Curaçao ، أزرق فيروزي - محلات تجارية كبرى

Kalisté ، شرشير - محلات تجارية كبرى

London، رمادي - محلات تجارية كبرى

Blue Lotus، حلزوني - محلات تجارية كبرى

Last Frontier، إسبريسو - محلات تجارية كبرى

Las Pozas، لؤلؤة بيضاء - محلات تجارية كبرى

Darklight، كحلي - محلات تجارية كبرى