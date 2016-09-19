مستحضرات SANE للتجميل في لبنان!

شهد يوم الجمعة الماضي، حفل إطلاق مستحضرات SANE للتجميل المصنوعة في إيطاليا، وهي علامة تجارية جديدة في مستحضرات التجميل وتتولى توزيعها في لبنان شركة PAMCO S.A.R.L. وقد جمع الحفل المقام في O1NE نخبة من الضيوف بينهم مشاهير وشخصيات لبنانية ودولية.

وفي كلمته الافتتاحية، توجه السيد بيار عين ملك، المدير التنفيذي لشركة PAMHOLD، إلى المرأة العصرية التي تتبع آخر صيحات الموضة مؤكداً أن علامةً تجاريةً جديدة طوِّرت خصيصاً لتلبية مختلف متطلباتها، ووجه دعوة عامة إلى حضور افتتاح أول متجر لمستحضرات SANE في مجمع ABC في الأشرفية لاستكشاف ما تعد به هذه العلامة التجارية.

وعبر السيد سيرج عين ملك، الشريك الإداري في PAMCO S.A.R.L. عن حماسه واندفاعه لكون الشركة الموزع الحصري لمستحضرات SANE للتجميل في لبنان.

وتخلل الحفل الذي قدمته الاعلامية رولا كعدي، استعراضاً نفذته عارضات أزياء طُليت أجسامهن بمنتجات العلامة التجارية على يد محترفين في التجميل حضروا من باريس خصيصاً لهذا الحدث. وشملت العروض الترفيهية الأخرى عروضاً للدمى وراقصي النار والتنانين الصينية ما أضفى جواً من المرح على الاحتفال الذي اختُتم بعرض غنائي أطرب الحضور.

مستحضرات SANE للتجميل مصنوعة في أهم المختبرات الأوروبية؛ في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا بالاعتماد على أحدث التركيبات.

حول مستحضرات SANE للتجميل

تعد SANE، الثورة في عالم التجميل ومقرها في روما، إيطاليا، المستهلكين وخبراء التجميل بدوام الابتكار وإطلاق ألوان مختلفة وتركيبات تدوم طويلاً. تنطلق SANE مع أكثر من 700 منتج وتقدم مجموعة واسعة من الألوان والتركيبات للوجه والعيون والشفاه.