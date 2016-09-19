أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليابان تقدم 2.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين

Google+ Print
اليابان تقدم 2.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين اليابان تقدم 2.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستقدم 2.8 مليار دولار على 3 أعوام اعتبارًا من 2016 للمساعدة في جهود مواجهة أزمة اللاجئين العالمية.

أعلن آبي عن المساعدات في قمة بالأمم المتحدة عن اللاجئين على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال آبي إن الأموال ستخصص للاجئين والمهاجرين والدول والتجمعات المضيفة لهم.

وبحسب رويترزو فقد قال آبى إن حركات الهجرة واللاجئين الحالية لم يسبق لها مثيل وترقى إلى “أزمات إنسانية خطيرة”. وقال إن اليابان رغبت في التعاون الوثيق مع غيرها من الدول.

وكان آبي قال لاجتماعات الجمعية العامة في 2015 إن بلاده ستقدم نحو 1.6 مليار دولار لمساعدة السوريين والعراقيين الذين شردتهم الحرب ولبناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورغم وقوف اليابان في مصاف كبار المانحين بتقديم مبلغ قياسي يصل إلى 21.3 مليار دولار على مستوى العالم لجهود مكافحة الأزمة إلا أنها استقبلت عدداً قليلاً من اللاجئين على أراضيها.

وأكد آبي أن اليابان تقدم المساعدة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في عدد من البلدان ومنها تركيا والأردن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا