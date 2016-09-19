اليابان تقدم 2.8 مليار دولار لمساعدة اللاجئين

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين، إن بلاده ستقدم 2.8 مليار دولار على 3 أعوام اعتبارًا من 2016 للمساعدة في جهود مواجهة أزمة اللاجئين العالمية.

أعلن آبي عن المساعدات في قمة بالأمم المتحدة عن اللاجئين على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال آبي إن الأموال ستخصص للاجئين والمهاجرين والدول والتجمعات المضيفة لهم.

وبحسب رويترزو فقد قال آبى إن حركات الهجرة واللاجئين الحالية لم يسبق لها مثيل وترقى إلى “أزمات إنسانية خطيرة”. وقال إن اليابان رغبت في التعاون الوثيق مع غيرها من الدول.

وكان آبي قال لاجتماعات الجمعية العامة في 2015 إن بلاده ستقدم نحو 1.6 مليار دولار لمساعدة السوريين والعراقيين الذين شردتهم الحرب ولبناء السلام في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ورغم وقوف اليابان في مصاف كبار المانحين بتقديم مبلغ قياسي يصل إلى 21.3 مليار دولار على مستوى العالم لجهود مكافحة الأزمة إلا أنها استقبلت عدداً قليلاً من اللاجئين على أراضيها.

وأكد آبي أن اليابان تقدم المساعدة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في عدد من البلدان ومنها تركيا والأردن.