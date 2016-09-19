برلماني: نحن بحاجة لحكومة تنظر إلى وجدان الشعب

قال عضو مجلس النواب، جمال الشريف، إن الدولة المصرية بحاجة إلى حكومة سياسية وليس تكنوقراط، وذلك لأن الدولة في حالة غير طبيعية، مضيفًا: “نحن بحاجة لحكومة تنظر إلى وجدان الشعب، وذلك لأن الحكومات دائمًا تأتي لإسعاد المجتمع”.

وأضاف الشريف، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه: “يجب على الحكومة الحالية تبرير قراراتها، وتقنع الشعب بها”، متابعًا أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، فشلت في مواجهة الاحتكار.

وتابع الشريف، أن الحكومة الحالية لم تدعم المشروعات الصغيرة بآليات حقيقية، ولم تتخذ إجراءات تساعد على نمو الصناعات، لافتاً إلى أن 90% من المحال التجارية غير مرخصة.

وأوضح الشريف، أن جميع الحكومات السابقة تعتبر أن الزيادة السكانية في مصر عقبة للتنمية، مشيرًا إلى أن فرض التشريعات الضريبية لا بد أن يراعي طبيعة المجتمع ومشاكله، قائلاً: “كان يجب على الحكومة إجراء دراسة حقيقية على المجتمع من ناحية هل يستطيع الشعب تحمل الضرائب حتى ولو كانت طفيفة قبل تطبيقها”.