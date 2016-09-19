توصيل المياه إلى 7 مدراس قبل بدء العام الدراسى الجديد بـ «القليوبية»

أمر اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية بتوصيل المياه إلى 7 مدارس بالمحافظة فورًا، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد.

جاء ذلك خلال لقائه مع مواطنى القليوبية، اليوم بحضور اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديرى مديريات الخدمات ووكلاء الوزارة ليستمعوا بأنفسهم معه إلى شكاوى المواطنين ويسعوا لحلها.

وقال بيان للمحافظة اليوم، إن أحد المواطنين تقدم بشكوى إلى المحافظ من عدم توصيل المياه إلى مدرسة عزبة أبو حسن الابتدائية التابعة لمدينة بنها رغم اكتمال إنشاء المبنى والمدارس على الأبواب، فأمر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتوصيل المياه فورًا لتلك المدرسة و6 مدارس أخرى تعانى من نفس المشكلة وهى “مدارس طه عجاج الإعدادية بطوخ ، وحبيبة عيسوى ببنها ومدرسة عرب جهينة الصناعية بشبين القناطر وصنافير الثانوية بنين بقليوب وميت نما الثانوية بنات بقليوب وكفر أبو جمعة الثانوية بنين بقليوب”.

كما أمر المحافظ، رئيس مدينة طوخ بتنفيذ إزالة فورية لعدة منازل مخالفة على أرض زراعية ومقامة بدون ترخيص وتسد الطريق على أحد المواطنين الذى لا يستطيع البناء على الأرض التى يمتلكها، كما قام بتوفير عدد من فرص العمل بالقطاع الخاص لبعض الشباب من أصحاب الحالات الخاصة ، وأمر بدراسة بعض المشكلات التى عرضت علية دراسة وافية لإعطاء قرار صائب بشأنها.

وخلال اللقاء وعد المحافظ جميع مواطنى القليوبية بأنه سيقوم بتحقيق كل المطالب الخاصة بهم، طالما كانت فى إطار القانون الذى لابد أن نخضع له جميعا فى مصر الحبيبة لتتحقق دولة القانون على أرض الواقع.