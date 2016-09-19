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رئيس «هايدلبرج» الألمانية للأسمنت: ضخ استثمارات جديدة لتوسعات الشركة في مصر

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رئيس «هايدلبرج» الألمانية للأسمنت: ضخ استثمارات جديدة لتوسعات الشركة في مصر رئيس «هايدلبرج» الألمانية للأسمنت: ضخ استثمارات جديدة لتوسعات الشركة في مصر

اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس “هايدلبرج” الألمانية للأسمنت

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «هايدلبرج» الألمانية للأسمنت “بيرند شيفلي”، الذي يزور حاليًا، رغبة الشركة في توسيع استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري بنحو 25 مليون دولار لعمليات التوسع في الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة شركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة هايدلبرج الألمانية سمنت إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج داخل مصانع الشركة بمصر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والمشروعات المختلفة، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء ينمو بنسب كبيرة.

وقال إنه من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج داخل مصانع الشركة بمصر لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية والمشروعات المختلفة، خاصة وأن قطاع التشييد والبناء ينمو بنسب كبيرة.

من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس الشركة الألمانية, مؤكدا حرص على تقديم التيسيرات اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بالعمل على تطوير ودعم القطاع الصناعي بما فيه صناعة الاسمنت، باعتباره من المكونات الاساسية المستخدمة في قطاع التشييد والبناء الذي يشهد طفره خلال هذه المرحلة.

أ ش أ

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