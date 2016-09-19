كشف حساب حكومة شريف إسماعيل بعد مرور عام على تكليفها

يمر اليوم عام على تولي المهندس شريف اسماعيل لرئاسة مجلس الوزراء خلفا للمهندس ابراهيم محلب حيث أدى اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 19 سبتمبر 2015 .
عقد خلالها 46 اجتماعا لمجلس الوزراء اصدر ما يقرب من 280 قرارا .
كما ترأس ما يقرب من 120 لجنة وحوالي 150 اجتماعا تنوعت بين جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين ومتابعة الاسواق وضبط الاسعار وتوفير السلع للمواطنين وضبط العملية التعليمية .
تعديل محافظين
وأجرى اسماعيل يوم 26 ديسمبر 2015 حركة محافظين شملت أحد عشر محافظًا جديدا ، وأدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي .
والمحافظات؛ الإسكندرية، والسويس ، والغربية ، وكفر الشيخ ، وأسوان ، وبورسعيد ، والشرقية ، والجيزة ، والمنيا ، والقليوبية ، وبني سويف بالاضافة الى خمسة نواب جدد لوزراء التعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والصحة ، والإسكان ، والاتصالات .
تعديل وزاري
وفي يوم 23 مارس 2016 اجري رئيس الوزراء تعديلا وزاريا شمل 10 وزراء وهم : " الدكتور جلال مصطفى محمد سعيد ، وزيرًا للنقل ، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم ، وزيرًا للعدل ، وشريف فتحي علي عطية ، وزيرًا للطيران المدني ، وعمرو علي عبد العزيز الجارحي ، وزيرًا للمالية ، و الدكتور محمد عبد العاطي سيد محمد خليل ، وزيرًا للموارد المائية والري ، وأشرف محمود قدري الشرقاوي ، وزيرًا لقطاع الأعمال العام ، والدكتور خالد أحمد العناني علي عز ، وزيرًا للآثار ومحمد محمود أحمد سعفان ، وزيرًا للقوى العاملة ، ومحمد يحيى محمد راشد ، وزيرًا للسياحة ، و داليا حازم جميل خورشيد ، وزيرًا للاستثمار .
كما أدى اليمين الدستورية نواب الوزراء الجدد وهم: الدكتور محمد أحمد محمد معيط ، نائبًا لوزير المالية للخزانة العامة والدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل ، نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة وعمرو إبراهيم عبد السلام المنير ، نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية وأحمد أشرف علي كوجك ، نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية .
وتقدم اسماعيل برنامج الحكومة على مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال يوم 27 مارس 2016 وألقي رئيس الوزراء خطابا يحمل بنود البرنامج .
وكان قد تقدم المستشار احمد الزند وزير العدل باستقالته يوم 13 مارس 2016 للمهندس شريف اسماعيل رئيس المجلس على خلفية اهانة الرسول "صلى الله عليه وسلم" .
كما تقدم الدكتور خالد حنفي وزير التموين باستقالته ايضا يوم 25 اغسطس 2016 لإسماعيل على خلفية اتهامه بالاقامة في احد فنادق القاهرة بملايين الجنيهات .
واجرى اسماعيل يوم 7 سبتمبر 2016 حركة محافظين شملت 6 محافظين ووزير تموينا خلفا لخالد حنفي . وهم :
- لواء جيش احمد محمد حامد محافظ السويس.
- الدكتور جمال سامي ليشغل منصب محافظ الفيوم.
- لواء سابق عاطف عبد الحميد محافظة القاهرة، وهو وزير النقل الأسبق في حكومة عصام شرف.
- لواء سابق عمرو عبد المنعم محافظا للقليوبيه الذي كان يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء.
- لواء سابق رضا فرحات للإسكندرية.
- لواء سابق عصام البديوي للمنيا.
بالاضافة للواء محمد على الشيخ وزيرا للتموين.
قرارات
وجاءت اهم قرارات حكومة اسماعيل كالتالي الموافقة على قرض بـ 500 مليون دولار لتنمية الصعيد ، وإقرار قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية، وتفاوض «العامة للبترول» لاستيراد غاز من قبرص ، وتعديل قانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وعلى تعديل شروط «محو الأمية» ، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .
الموافقة على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية ، واستكمال خطة توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية ، وقانون الإدارة المحلية الجديد .
كما وافق على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ، ومشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد ، ومشروع قانون تعميق صناعة المركبات في مصر .
كما وافق على قرض ميسر من الصندوق الكويتي للتنمية بـ100 مليون دولار لتحلية المياه في سيناء ، وقرض لتطوير مستشفى قصر العينى بـ450 مليون ريال سعودى .
ووافق ايضا على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها ، وعلى تأسيس شركة مشروع مدينة دمياط للأثاث ، و تعديل اللائحة التنفيذية لقانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ، ومشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016 /2017
والموافقة على بعض قوانين إلغاء الحظر على تسيير المقطورات، وعلى نقل مربع الوزارات من وسط البلد الى العاصمة الادارية الجديدة ، والموافقة على قرض البنك الدولي 12 مليار دولار ، و على إنشاء هيئة مصرية للتدريب الإلزامي للأطباء .
جولات ميدانية
ولم يزر اسماعيل عدة محافظات واقتصرت زيارته الميدانية على ما يقرب من 5 محافظات و هي دمياط و الاسكندرية وطنطا وبورسعيد والاسماعيلية ، كما قام بعمل عدت جولات للوزارات للتأكد من تنفيذ برنامج الحكومة .
جولات خارجية
زار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ما يقرب من 4 دول وهي المملكة العربية السعودية لحضور اللجنة التنسيقية بين مصر والسعودية و موريتنيا لحضور القمة العربية نيابة عن رئيس الجمهورية ، والامارات العربية لحضور القمة الحكومية و كما زار جنوب افريقيا بالنيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور منتدي التعاون الصيني الافريقي .إعلان - Ads إعلان - Ads