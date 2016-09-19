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وقفة احتجاجية لمتضرري الإسكان ببورسعيد

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وقفة احتجاجية لمتضرري الإسكان ببورسعيد وقفة احتجاجية لمتضرري الإسكان ببورسعيد

جانب من الوقفة الاحتجاجية

كتب – جمال نوفل

نظم عشرات من متضري الإسكان ببورسعيد وقفة احتجاجية، أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، احتجاجًا علي عدم تسليم الوحدات للمستجقين منهم، حيث كان مقرر التسليم لها فى احتفالات أكتوبر القادم، وتضارب المواعيد وتحميل وزاره الإسكان البث فى المواعيد وتأخيرها بسبب الاستعلام البنكى للمتقدمين.

وحمل المتضرين لافتات تحمل عبارات ” تعبنا من المفروش بيوتنا بتتغرب وعايزين ميعاد رسمى للتسليم ”أ وقاموا بالهتاف منها “الهتاف معتش معانا فلوس وتعبنا من المفروش ”، و“يا غضبان قول الحق هتسلمنا ولا لاء”، و“المحافظ فين البورسعيدية أهم”.

وتأتي هذه الوقفة لليوم الثاني علي التوالي، و قام رجال الشرطة بتأمين الوقفة التي لم تخرج عن الشرعية.

 

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