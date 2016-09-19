السيسي على منصة الأمم المتحدة مرتين.. 365 يومًا من العلاقات الخارجية

كتب – عمر محمد

زيارة جديدة تضاف إلى سجلات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المحافل الدولية، حيث وصل الرئيس إلى نيويورك أمس الأحد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وتهدف زيارات الرئيس إلي تحقيق عودة مصر لريادتها بين بلدان العالم من خلال تواجدها في المحافل الدولية، ودعم الموقف المصري في شتى القضايا المختلفة، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد القومي، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز مكانة مصر الدولية، وتعزيز التعاون العسكري، وتحقيق شراكات جديدة تعمل على دفع جهود التنمية المستدامة في مصر.

أهمية خاصة يوليها العالم لمشاركة السيسي خلال اجتماعات الجمعية العامة هذا العام، وذلك في ضوء عضوية مصر في مجلس الأمن على المستوى الرئاسي، حيث تعد تلك المشاركة هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن.

وشارك الرئيس السيسي منذ قليل في القمة الخاصة باللاجئين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي أكد خلالها أن مصر وضعت تطوير تشريعات اللاجئين في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مصر عززت التوعية بمخاطر الهجرة الغيرشرعية، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن سياسة غلق الحدود وأهمية حماية حقوق المهاجرين.

" frameborder="0">

وأوضح أن مصر تحملت أعباء استقبال عدد ضخم من اللاجئين، لافتًا إلى أن مصر استقبلت 5 ملايين لاجئ مابين مسجلين أو غير مسجلين من مختلف الجنسيات.

وأشار الرئيس السيسي أن مصر تعمل على توفير حياة كريمة للاجئين دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ أيوء، مؤكدًا أنهم يتمتعون بالخدمات في العديد من القطاعات أسوة بالمصريين.

كما يشارك الرئيس في عدد من الاجتماعات الهامة بالأمم المتحدة، على رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط يوم الأربعاء القادم، والتي ستركز على الوضع فى سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، برئاسة رئيس وزراء نيوزيلاندا، وحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

ويترأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التى تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة، لمناقشة تطورات الأوضاع فى جنوب السودان، وذلك فى ضوء تولى مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر سبتمبر الجاري.

كما سيترأس اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والذي يناقش نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية باريس حول تغير المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر التي ستعقد في مراكش خلال شهر نوفمبر القادم.

«مصر الجديدة».. أول زيارة للسيسي بالأمم المتحدة

الزيارة الأولى للرئيس السيسي في سبتمبر 2015 حققت نجاحًا باهرًا حيث حظيت باهتمامًا بالغًا من المسئولين، ودوائر صنع القرار السياسية والاقتصادية في العالم.

وألقى الرئيس السيسي كلمتة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ70، والتي استعرض فيها مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلًا عن المواقف إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الرئيس السيسي خلال كلمته إلى إطلاق الحكومة «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر عام 2030»، كما استعرض الرئيس الفرص الاستثمارية التي توفرها مصر، ومن بينها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.

وكثف الرئيس السيسي خلال زيارته الاجتماعات الدولية، حيث اجتمع مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسٌبل دعم العلاقات بين البلدين.

كما اجتمع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لبحث العلاقات الثنائية، وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب.

كما التقى السيسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة، مشيرًا إلى اعتزام مصر بناء المحطة النووية في الضبعة.

" frameborder="0">

أول مشاركة لمصر في قمة «مجموعة العشرين»

شاركت مصر لأول مرة في مدينة «هانجتشو» الصينية، لأول مرة في قمة «مجموعة العشرين»، حيث وجه الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ليشارك في المحفل الدولي الهام والمسئول عن تنسيق السياسات الاقتصادية العالمية، والذي يجمع في عضويته 20 دولة من الاقتصادات الكبرى في العالم.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى نظيره الصيني على هامش قمة المجموعة، حيث أكد السيسي على أن مصر تعتز بالصداقة والتعاون مع الصين، وأن هذا التعاون تم تتويجه برفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف الرئيس أنه ما زالت هناك أفاق كبيرة لهذا التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وخلال اللقاء أشار الرئيس الصيني إلى زيارته الناجحة لمصر وإلى أن البلدين تبادلا برقيات التهنئة في مايو الماضي بمناسبة الذكري الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كما اجتمع السيسي مع رئيس الأرجنتين «ماوريسيو ماكري»، حيث أكد الرئيس المصري تطلعه لتعزيز العلاقات متميزة والممتدة التي تجمع بين البلدين في جميع المجالات، كما وجه اليه التهنئة لاستضافة الأرجنتين لقمة مجموعة العشرين في عام 2018.

وأكد الرئيس الأرجنتيني أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا للارتقاء بعلاقات التعاون مع مصر على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى قوة ورسوخ أواصر الصداقة التي تجمع بين الدولتين.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة كوريا الجنوبية «بارك كون هيه»، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري حيث أكد بوتين أن تاريخ مصر وروسيا غني بالتعاون والتنسيق، والعلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة، نتائجها مثمرة للغاية، مشيرًا إلى أن هناك تتطورًا فى العلاقات بين الحكومات، وتعاون البرلمانات، وبطبيعة الحال، ينصب تركيزنا دائما على التعاون الاقتصادي.

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبى، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين، وتناولت المباحثات علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة وزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر.

محطة آسيوية لدعم الاقتصاد المصري

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة كازاخستان في شهر فبراير من العام الجاري في إطار سعية لانفتاح مصر على كل دول العالم، وتحقيق أفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، حيث اتفق مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزار باييف على عدد من الأطر لتفعيل التعاون المشترك على كافة الأصعدة.

وخلال الزيارة السيسى في تم الاتفاق على التعاون فى عدد من المجالات، كما تم بحث سبل تنمية العلاقات الثنائية وتنميتها وتطويرها في جميع المجالات خاصة ما يتعلق بتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي محطته الثانية زار الرئيس المصري العاصمة اليابانية طوكيو، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة تاريخية أمام البرلمان الياباني، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الياباني «تشينزو آبي» لبحث سبل دفع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن استقرار مصر أساس لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن طوكيو تقدر نقدر دور الرئيس السيسي في تنفيذ خارطة الطريق.

وفي زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ 17 عامًا توجه الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية في آخر محطاته بالجولة الآسيوية، حيث عقد في العاصمة «سول»، مباحثات قمة مع «بارك جون هيه» رئيسة كوريا الجنوبية، تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتشجيع الاستثمارات الكوريّة في مصر، خاصة المشروعات القومية الجديدة وعلى رأسها مشروع محور تنمية قناة السويس.

وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا والتعاون المشترك فى جهود مكافحة الإرهاب.

وشهد الرئيس السيسي والرئيسة الكورية الجنوبية توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضمنت اتفاق إطاري لتنظيم إتاحة القروض الكورية لمصر بالتعاون بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الكوري للتعاون الاقتصادي والتنموي.