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البارزاني يؤكد دعم التعاون بين القوات العراقية والبيشمركة لتحرير الموصل من داعش

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البارزاني يؤكد دعم التعاون بين القوات العراقية والبيشمركة لتحرير الموصل من داعش البارزاني يؤكد دعم التعاون بين القوات العراقية والبيشمركة لتحرير الموصل من داعش

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني_أرشيفية

أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني عن أمله في أن يسهم العمل المشترك والتعاون بين القوات العراقية و”البيشمركة” خلال معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي بتهيئة الأرضية الجيدة لتعميق روح الأخوة وتعزيز روح الثقة بن الجانبين, من أجل إنهاء معاناة أهالي محافظة نينوى.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان اليوم الإثنين, أن البارزاني اجتمع في أربيل مع نائب رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير الزيدي وقيادات عسكرية عليا عراقية وكردية, بحضور السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سيليمان وقائد القوات الأمريكية الجنرال تاونسيند والقنصل الأمريكي بأربيل كين كروس وعدد من المستشارين والمسؤولين الأمريكيين.

وأشار البيان إلى أن البارزاني نوه بجهود قوات التحالف الدولي والقوات العراقية وقوات البيشمركة في حربها ضد الإرهاب, مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الاستعدادات للبدء في عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.

وتابع: أن الاجتماع أكد أن هدف الجميع هو هزيمة داعش خلال معركة تحرير الموصل, مشيرا إلى أن التعاون المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية وقوات التحالف الدولي تم بحثه مع تفاصيل عملية تحرير الموصل.

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