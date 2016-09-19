بالصور..سامح عاشور يكرم أبناء محامين القاهرة المتفوقين

كرم سامح عاشور نقيب المحامين، أبناء محامين القاهرة المتفوقين في شهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، اليوم الاثنين، في احتفالية «يوم التفوق» بنادي المحامين النهري بالمعادي.

ورحب «عاشور» خلال كلمته المقتضبة، بأبناء المحامين المتفوقين، مشددًا على حر النقابة على تكريمهم سنويًا لتحفيز أباءهم لاستمرار مسيرة نجاح أبنائهم التي ستعود بالنفع على الوطن.

وأضاف: «نجاح المحامي المهني، يكتمل بالوقوف بجانب أبناءه لتحقيقهم التفوق الدراسي، والنقابة تفخر بهذا التفوق والنجاح الذي سيعود بالنفع على المجتمع».

وحضر الحفل خالد أبو كريشة أمين عام النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى وكيل النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعيسى أبو عيسى، وإسماعيل طه، وسامح صديق، ومحمد عريضة، وأسامة سلمان، أعضاء المجلس، وهشام زين نقيب شمال القاهرة، وأشرف زكي نقيب القاهرة الجديدة.

يذكر أن أمس الأحد، شهد تكريم أبناء محامين الأقاليم، فيما يشهد غدًا الثلاثاء، تكريم أبناء محامين الجيزة المتفوقين.