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غدًا.. الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة والاتصالات لحصر جميع أملاكها

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غدًا.. الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة والاتصالات لحصر جميع أملاكها غدًا.. الأوقاف توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة والاتصالات لحصر جميع أملاكها

الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف – أرشيفية

توقع هيئة الأوقاف، بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف غدًا الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة ووزارة الاتصالات، بهدف حصر جميع أملاك الأوقاف ورفعها وتطبيقها مساحيا على أرض الواقع وإعطاء كل قطعة منها رقما قوميا وتحميل ذلك كله إلكترونيا.

من جانب آخر، التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، مع رئيس الهيئة الإنجيلية الدكتور أندريه زكي، ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، والأمين العام للهيئة الإنجيلية القس رفعت فتحي، حيث أشاد رئيس الهيئة الإنجيلية والوفد المرافق له بالجهود التي يبذلها الوزير في خدمة الوطن، وأعربوا عن تطلعهم للتعاون بين الهيئة والوزارة في خدمة المجتمع.

ورحب وزير الأوقاف برئيس الهيئة الإنجيلية وبالتعاون في كل ما يخدم الوطن ويحقق العيش الكريم لجميع أبنائه، مؤكدًا أن المصريين جميعا نسيج واحد وأن نهضة الوطن ورقيه تكون بجهود جميع أبنائه بلا استثناء ولا إقصاء.

أ ش أ

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