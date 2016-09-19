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السيسي يلتقى مستشار النمسا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

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السيسي يلتقى مستشار النمسا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة السيسي يلتقى مستشار النمسا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عبدالفتاح و المستشار النمساوي كريستيان كيرن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار النمساوي “كريستيان كيرن” على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في بداية اللقاء أعرب عن تقدير لعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين، مؤكدا على تطلعنا لتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي ليتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

كما أشار إلى اهتمام مصر بالاستفادة من خبرة النمسا فى عدد من المجالات مثل التعليم، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أشاد مستشار النمسا بمحورية دور مصر فى الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما أعرب مستشار النمسا عن استعداد بلاده لتعزيز ودفع التعاون مع مصر على المستوى الثنائى، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبى، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء وجه المستشار النمساوي الدعوة إلى الرئيس للقيام بزيارة رسمية للنمسا، حيث قبلها الرئيس، ووجه الرئيس الدعوة بدوره إلى المستشار النمساوي الذي رحب بزيارة مصر.

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