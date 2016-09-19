المرصد السوري: 35 غارة جوية على حلب واستهداف شاحنات إغاثة

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن طائرات سورية أو روسية قصفت شاحنات إغاثة بالقرب من حلب فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الاثنين بعد انتهاء هدنة هشة استمرت أسبوعًا، حسبما أفادت “رويترز”.

وأضاف المرصد أن الشاحنات قامت بعمليات تسليم اعتيادية تنظمها منظمة دولية لمنطقة غربى مدينة حلب وأصيبت بالقرب من بلدة أورم الكبرى.

وقالت الأمم المتحدة والصليب الأحمر إنهما يحققان فى الأنباء ولكن لم يذكرا ما إذا كانت الشاحنات تتبعهما.

وأفاد المرصد أن القوات الحكومية السورية نفذت 35 ضربة جوية فى حلب والمناطق المحيطة بها منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار.