الرئيس السيسى يقبل دعوة مستشار النمسا لزيارة بلاده

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، المستشار النمساوى "كريستيان كيرن" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى بداية اللقاء عن تقدير مصر لعلاقات الصداقة التى تربط بين البلدين، مؤكدا على تطلعنا لتطويرها وتحقيق نقلة نوعية فى التعاون الثنائى خلال الفترة القادمة، ولاسيما على الصعيد الاقتصادى ليتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التى تجمع بين البلدين.

وأشار الرئيس إلى اهتمام مصر بالاستفادة من خبرة النمسا فى عدد من المجالات مثل التعليم، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أشاد مستشار النمسا بمحورية دور مصر فى الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار بالمنطقة، معربا عن استعداد بلاده لتعزيز ودفع التعاون مع مصر على المستوى الثنائى وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبى، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية فى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفى نهاية اللقاء وجه المستشار النمساوى الدعوة إلى الرئيس للقيام بزيارة رسمية للنمسا، حيث قبلها الرئيس، ووجه الدعوة بدوره إلى المستشار النمساوى الذى رحب بزيارة مصر.