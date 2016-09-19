الاتحاد الأوروبى يعلن عن حزمة مساعدات بـ 50 مليون يورو للتنمية بمصر

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة جديدة من المساعدات تقدر بأكثر من 129 مليون يورو لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل وتمكين الشباب فى منطقة جنوب المتوسط، ويخص مصر منها 50 مليون يورو.

وستُقدم هذه الحزمة من خلال آلية الجوار الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبي الجديدة، وفقا لبيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم.

وعلق يوهانس هان، المفوض لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة قائلا: "سيعزز هذا التمويل الجديد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدول المجاورة حيث أنه سيحدث تغيير في حياة المواطنين اليومية كما سيحسن من ظروفهم المعيشية، بالإضافة إلى أنه سيتناول الأمن وتمكين الشباب، كمجالين أساسيين لدعم الاتحاد الأوروبي الضروري لإحداث استقرار أكبر لهذه المنطقة المتقلبة"

وتتضمن حزمة مساعدات اليوم أكثر من 88 مليون يورو لدعم مشروعات التعاون الثنائى التي ستفيد مواطنين في مصر (50 مليون يورو) وفلسطين (38.6 مليون يورو) من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، وتعزيز حقوق المرأة وتحسين إدارة موارد المياه، وتمكين الشباب.