تفاصيل لقاء السيسي ورئيس قبرص

سمر العشري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس القبرصي "نيكوس أنستاسيادس" على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك .

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال لقائه مع الرئيس القبرصي على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين ، مشيداً بمواقف قبرص الداعمة لمصر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، وحرصها على إطلاع بقية الشركاء الأوروبيين على الصورة الحقيقية للتطورات التى شهدتها مصر .

كما رحب بالتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات ، وخاصة فى مجال الطاقة ، مؤكداً على أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير البترول لقبرص فى أغسطس الماضى لتعظيم الاستفادة المشتركة من اكتشافات الغاز فى المتوسط بما يحقق مصالح الدولتين .

حيث أشاد بتطور آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ، وبالمشروعات المشتركة الجارى التباحث حولها فى إطار هذه الآلية ، معرباً عن تطلعه لاستقبال الرئيس القبرصى في القاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل لحضور القمة الثلاثية القادمة .

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس قبرص أكد من جانبه على متانة العلاقات بين البلدين ، والتي تتطور بشكل متنام في مختلف المجالات ، معرباً عن تطلعه لتحقيق خطوات ملموسة تساهم في ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة بين البلدين ، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان .

كما أشاد الرئيس القبرصي بدعم مصر للقضية القبرصية وفقاً لمرجعيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ، كما أشاد الرئيس اناستاسيادس بدور مصر المحوري بالشرق الأوسط ، فضلاً عن جهودها في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف .

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيسان ناقشا خلال اللقاء أيضاً التعاون المشترك في مجالات الزراعة والاستزراع السمكى ، وعلى الصعيد الإقليمي تم استعراض التطورات فى عدد من دول المنطقة وسبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات التي تمر بها .

شبكةعيونالإخبارية

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