“تعليم الأقصر” تؤكد وصول 90 % من الكتب‎ المدرسية للعام الدراسى الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2016-2017، والذي سيبدأ يوم السبت القادم الموافق 24 من الشهر الجاري.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية أتمت استعداداتها بمتابعة كافة المدارس، لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على استلام كافة الكتب المدرسية وإيداعها بمخازن المديرية.

وأشار عبد الله، إلى أن90 % من الكتب المدرسية تم توفيرها للعام الدراسي الجديد لكافة المراحل التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية أيضًا، مؤكدًا أنه بدءً من العام الدراسي الجديد سيتم الإعلان عن مجموعات تقوية تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 53، فضلًا عن تدشين مبادرة المحافظة “بلاها دروس خصوصية”؛ للقضاء على الانتشار الواسع للدروس الخصوصية والذي يُرهق الأسر بمقابل مادي كبير.

وأوضح عبد الله، أن هناك قواعد إدارية تم وضعها للحفاظ على النظام داخل المدارس، وهى عدم التحدث عن السياسية والأحزاب السياسية داخل المدرسة، فضلًا عن منع الضرب تمامًا داخل المدارس، مشيرا إلي أنه من سيخالف ذلك يُعرض نفسه للمسائلة القانونية.