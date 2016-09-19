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السيسي يعقد غدا لقاءات مع رؤساء الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة

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السيسي يعقد غدا لقاءات مع رؤساء الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة السيسي يعقد غدا لقاءات مع رؤساء الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة

الرئيس عبد الفتاح

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الثلاثاء، اجتماعين خاصين بالملف الاقتصادي، حيث يلتقي بعدد من رؤساء كبرى الشركات الامريكية، وأعضاء مجلس رجال الاعمال من الغرفة التجارية الامريكية.

ويشهد الرئيس مائدة مستديرة مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، و تضم كلا من كيري أدلر المدير التنفيذي لمجموعة سكاي باور جلوبال، وجون رايس نائب رئيس جنرال الكتريك، كما تضم قائمة المشاركين السفير ديفيد ثرون كبير مستشاري الخارجية الأمريكية.

ومن ناحية اخرى، يلتقي السيسى وفدا من غرفة التجارة الأمريكية يضم عددا من كبريات الشركات، وشخصيات امريكية بارزة منها الجنرال جيمس جونز المستشار السابق للامن القومي، بجانب رئيس مجموعة كارجيل، كما تضم القائمة شركات أباتشي للطاقة وفايزر للادوية واى بى ام. وبلومبرج.

ويشارك في الإجتماع من الجانب المصري أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وهشام فهمي المدير التنفيذي لفرع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن.

أ ش أ

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