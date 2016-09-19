أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نشرة ONA ا عمرو أديب يقدم” كل يوم” على ontv..سمية الخشاب في ضيافة CBC..برتوكول تعاون بين ماسبيرو ووزارة الثقافة

Google+ Print

DFDFD

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

طرحت قناة ontv، منذ قليل “برومو” برنامج الإعلامي عمرو أديب، والذي يحمل عنوان” كل يوم” على شاشة ontv العامة..للمزيد

ssss
> طرحت منذ قليل قناة الحياة، “برومو” عودة برنامج” انتبهوا أيها السادة”، من تقديم الفنانة هالة فاخر، وإخراج مجدي كمال..للمزيد

برنامج انتبهوا أيها السادة

برنامج انتبهوا أيها السادة

أقامت وكالة “ميديا سيتي” الوكيل الإعلاني، لإذاعة “ميجا إف إم”، احتفالية مصغرة، بمقر الوكالة، بمناسبة بدء تسجيل النجم شريف منير للبرنامج الإذاعي الأشهر “كلمتين وبس..للمزيد

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

وقع الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، وصفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الأحد، بروتوكول تعاون ينص على أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – من خلال قناة نايل سينما – بنقل جميع المهرجانات السينمائية التي تنتجها وتدعمها وزارة الثقافة حصريًا..للمزيد

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة – أرشيفية

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة – أرشيفية

تطل علينا الإعلامية مني سلمان – في الظهور الأول لها عبر شاشة “العاصمة2″ – السبت المقبل من الأقصر..للمزيد

الإعلامية مني سلمان – أرشيفية

الإعلامية مني سلمان – أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة CBC، النجمة سمية الخشاب في حلقة مميزة وخاصة..للمزيد

الفنانة سمية الخشاب – أرشيفية

الفنانة سمية الخشاب – أرشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017