نشرة ONA ا عمرو أديب يقدم” كل يوم” على ontv..سمية الخشاب في ضيافة CBC..برتوكول تعاون بين ماسبيرو ووزارة الثقافة

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

طرحت قناة ontv، منذ قليل “برومو” برنامج الإعلامي عمرو أديب، والذي يحمل عنوان” كل يوم” على شاشة ontv العامة..للمزيد



> طرحت منذ قليل قناة الحياة، “برومو” عودة برنامج” انتبهوا أيها السادة”، من تقديم الفنانة هالة فاخر، وإخراج مجدي كمال..للمزيد

أقامت وكالة “ميديا سيتي” الوكيل الإعلاني، لإذاعة “ميجا إف إم”، احتفالية مصغرة، بمقر الوكالة، بمناسبة بدء تسجيل النجم شريف منير للبرنامج الإذاعي الأشهر “كلمتين وبس..للمزيد

وقع الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، وصفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أمس الأحد، بروتوكول تعاون ينص على أن يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – من خلال قناة نايل سينما – بنقل جميع المهرجانات السينمائية التي تنتجها وتدعمها وزارة الثقافة حصريًا..للمزيد

تطل علينا الإعلامية مني سلمان – في الظهور الأول لها عبر شاشة “العاصمة2″ – السبت المقبل من الأقصر..للمزيد

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني، والمذاع على شاشة CBC، النجمة سمية الخشاب في حلقة مميزة وخاصة..للمزيد