محافظة بني سويف تبحث خطوات البدء في تطبيق رؤية الدولة في التعليم ‎

شدد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، على أهمية تطوير منظومة التعليم من خلال رؤية متكاملة ودعمها باحتياجاتها والوسائل الحديثة والفكر القائم على أساس علمي، حيث أن بناء المجتمع يبدأ من التعليم، مشيرًا إلى إهتمام الدولة بتطوير هذه المنظومة ووضع رؤية مستقلبية للنهوض بهذا القطاع وهو ماظهر واضحًا في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر2030″.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من قيادات التربية والتعليم، وبحضور اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، والمحاسب هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد، ونبوي الدخني وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو الإدارات التعليمية ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة وعدد من التنفيذيين.

وتناول الاجتماع استعراض دراسة أعدتها مديرية التربية والتعليم، تتضمن متطلبات واحتياجات تطوير عدد من عناصر المنظومة التعليمية، والتي ركزت على عنصر الجودة في التعليم خاصة في محوري المبنى المدرسي والمعلم، بما يتوافق مع الدستور والذي اعتبر التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب والقدرات، ويتواكب مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر2030″ في قطاع التعليم.

حيث طالب المحافظ، بضرورة أن تشمل الدراسة كافة عناصر ومكونات المنظومة التعليمية والمؤشرات والمعايير المطلوبة لتقييم وتحديد الاحتياجات والمتطلبات للوقوف بشكل أكبر ودقيق على المستهدف والمتاح وتحديد الخطوات التنفيذية للبدء في تطبيق رؤية 2030، وفق برامج زمنية وخطوات تنسيقية وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة، مطالبًا بإعداد قائمة بالحلول المقترحة والنسب التي توفرها هذه الحلول في تلبية احتياجات تطوير المنظومة وتحسين الخدمة التعليمية.

وتمت مناقشة أهمية التركيز على تنمية القدرات والمواهب لدى الطلاب، من خلال تفعيل دور الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، حيث طالب المحافظ بعمل إحصائية بالمسارح والقاعات المتوافرة بالمدارس، ووضع خطة لاستمرار وتفعيل الأنشطة المدرسية المختلفة، كما ناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لافتتاح مدرسة عطف إفوة الابتدائية بنين بمركز الواسطى خلال أيام وذلك بعد نهو أعمال.