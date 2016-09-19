الدفاع الجوى السعودى يعترض صاروخا باليستيا أطلق باتجاه خميس مشيط

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت مساء اليوم صاروخا باليستيا أطلقته المليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة ودمرته من دون أى أضرار.

وأضافت – فى بيان – أن قوات التحالف الجوية استهدفت موقع الاطلاق.

وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات من وقت الى اخر من الميليشيات الحوثية واعوان الرئيس اليمنى المخلوع تتمثل فى اطلاق صواريخ ومقذوفات عسكرية ومحاولات اختراق للحدود تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.

أ ش أ