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الخارجية الأمريكية: الأسد مسئول عن أزمة اللاجئين في أوروبا

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الخارجية الأمريكية: الأسد مسئول عن أزمة اللاجئين في أوروبا الخارجية الأمريكية: الأسد مسئول عن أزمة اللاجئين في أوروبا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جاريد كابلان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جاريد كابلان، إن أوباما سيلقي خطابه الأخير في الأمم المتحدة على هامش قمة اللاجئين والمهاجرين، التي سيؤكد فيها على الالتزام الأمريكي لإنهاء الحرب في العراق وسوريا، وكذلك القضاء على “داعش”، فضلاً عن إيجاد الحل للأزمة السياسية في سوريا والعراق.

وأضاف كابلان، خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتقديم المساعدة لكل اللاجئين في العالم، وليس فقط للاجئي سوريا.

ولفت كابلان، إلى أن أمريكا استقبلت 100 ألف لاجيء هذا العام، وستواصل في العام القادم استقبالهم، مؤكدًا على ضرورة مواجهة مصادر المشكلة والتعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد الحل في سوريا، مضيفًا: “داعش وبشار الأسد مسؤولان عن أزمة اللاجئين في الولايات المتحدة أوروبا”.

وأكد كابلان، أن الولايات المتحدة ستقدم موارد إضافية لدعم اللاجئين، ورفع الدعم المادي في الأمم المتحدة لعلاج الأزمة.

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