وزير التجارة السودانى: قمة بين السيسى والبشير أكتوبر المقبل بالقاهرة

قال وزير التجارة السودانى السفير صلاح الحسن، إن قمة اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، سوف تعقد مطلع أكتوبر المقبل بالقاهرة، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى، وعمر البشير، فيما تبدأ اجتماعات اللجنة الوزارية فى الثالث من أكتوبر، برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين.

وأضاف وزير التجارة السودانى، في تصريحات لصحيفة أخبار اليوم السودانية، الصادرة اليوم الاثنين، أنه سيتم افتتاح معبر أرقين في الخامس من أكتوبر المقبل، موضحا أن المعبر يساعد في انسياب السلع عن طريق البر، إلى جانب أنه يخدم دول الجوار المغلقة مثل إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وسيكون طريقا نحو الدول الأوربية، مبرزا أن وجود ثلاثة معابر مع مصر يعكس تطور العلاقات بين البلدين.

وكشف الحسن، أن اللجنة الوزارية سوف تناقش عدة قضايا مهمة، على رأسها الجمارك، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات الصفرية، موضحا أن مصر تقدمت بطلب للحكومة السودانية، للتعامل مع (43) سلعة بالتعريفة الصفرية، وتم إرجاء التنفيذ حتى عام 2020، بعد انتهاء البرنامج الخماسى للاقتصادالسودانى.

وأضاف وزير التجارة السودانى، أن اجتماعات اللجنة الوزارية، ستضع الأطر العامة لتطوير العلاقات بين مصر والسودان، إلى جانب توقيع برتوكول تنظيم العلاقات التجارية، مؤكدا حرصه على أن يتم التبادل التجارى بين البلدين عبر القنوات الرسمية.