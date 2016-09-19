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جابر نصار: علاقة الأمن بجامعة القاهرة ليس تدخلا بل تبادل للمعلومات

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جابر نصار: علاقة الأمن بجامعة القاهرة ليس تدخلا بل تبادل للمعلومات جابر نصار: علاقة الأمن بجامعة القاهرة ليس تدخلا بل تبادل للمعلومات

>كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن هناك علاقة بين الجامعات والأجهزة الأمنية التابعة للدولة، مؤكدا أن الجامعة تحترم وزارة التعليم العالى ووزيرها وليس لديها خلاف شخصى مع أى منظومة، قائلا: "ندرك دورنا واستقلالنا وعمق تأثير جامعة القاهرة، وأنا شديد الاحترام لكل أضلع المنظومة".

 

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم، أن ما يحدث بين الجامعات وأجهزة الأمن هو تبادل للمعلومات، قائلا: "لم أتحدث فى أى وقت من الأوقات عن تدخلات أمنية، وتحدثت عن تبادل المعلومات ما بين الأمن والجامعة، وهذا أمر مطلوب، لأن كل المؤسسات تابعة للدولة ونتبادل المعلومات، وإذا ورد إلينا معلومات من جهاز أمنى عن فعالية أو شخصية ما، فإن الجامعة تقيم هذه المعلومات وتتخذ قرارها".

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يتخذ القرار لصالح المصلحة العامة، قائلا: "عندى وكلاء كليات من 9 مارس، ورؤساء أقسام من أصحاب الآراء الحرة، ولدينا احترام للقانون وتطبيقه على الجميع ونعظم مبدأ الاختلاف وندعمه".


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