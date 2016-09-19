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الصومال يقاضى كينيا أمام محكمة العدل الدولية فى نزاع حول حقوق نفطية

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الصومال يقاضى كينيا أمام محكمة العدل الدولية فى نزاع حول حقوق نفطية الصومال يقاضى كينيا أمام محكمة العدل الدولية فى نزاع حول حقوق نفطية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود _ أرشيفية

رفع الصومال، اليوم الاثنين، خلافه على الحدود البحرية مع كينيا لمحكمة العدل الدولية فى لاهاى -أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة- فى مسعى لحل نزاع طال أمده على احتياطيات نفطية فى المحيط الهندي.

وبحسب “رويترز”، طلب الصومال من المحكمة توضيح الحدود البحرية بين الدولتين اللتين تتنازعان على حقوق التنقيب عن الخام واستغلال الاكتشافات النفطية.

وقال الصومال إن المخاطر الناجمة عن الخلاف تثنى شركات عالمية عن استكشاف النفط والغاز قبالة ساحل شرق أفريقيا.

وقد يهدد الخلاف حقوق الاستكشاف التى منحتها كينيا لشركات نفط وغاز بدأت بالفعل التنقيب بالمنطقة.

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