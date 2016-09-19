«المتحدث الإعلامى لتعليم الأقصر»: المديرية أتمت الاستعدادت للعام الدراسى الجديد

أنهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2016-2017، والمقرر بداية الدراسة السبت المقبل، الموافق 24 من سبتمبر الجاري.

وقال موسى عبدالله المتحدث الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر: إن المديرية أتمت استعداداتها للعام الجديد متمثلة في إدارة المتابعة وتقويم الأداء، لمتابعة كافة المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوافر جميع الكتب الدراسية مع بداية العام الدراسى لجميع الطلبة.

وأضاف «عبدالله»، إلى أنه من بداية هذا العام الدراسي سيتم الإعلان عن مجموعات تقوية تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 53، فضلاً عن تدشين مبادرة المحافظة “بلاها دروس خصوصية” للقضاء على الانتشار الواسع للدروس الخصوصية بما يعانيه الطلاب من إرهاق مادي كبير يثقل كاهل والديه، مشيرًا إلى أن هناك قواعد إدارية تم وضعها للحفاظ على النظام داخل المدارس وهي عدم التحدث عن السياسية والأحزاب السياسية داخل المدرسة، كما يتم إبلاغ إدارة الأمن بالمديرية بأي حدث حكومي أو خاص، فضلا عن منع الضرب تمامًا من المدارس ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.