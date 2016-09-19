«الإرجوت» يا ( زا -رع ) | بقلم د.محمد نوفل

عندما أفكر في مشكلة ما ..فإنني أرجع فورًا إلي جدى الفرعونى الأكبر (زا – رع) صاحب الحكمة والمجد والخلود ، لأستمع إلي رؤيته حول بعض القضايا الهامة وكيفية علاجها لأن (زا – رع) يؤمن بأن : “الخيال أهم من المعرفة ” لأن المعرفة محدودة أما الخيال الذي يمثل الرؤية الإستراتيجية فهو غير محدود .

حاورت (زا – رع) عن فطر الإرجوت الذي يصيب القمح والشعير والذى يصل إلي طعام المصريين من خلال شحنات القمح المستورد الروسي والفرنسي وبعض الدول الأخري ، ودار بيننا الحوار التالي :

ماذا تعرف يا (زا – رع) عن فطر الإرجوت ؟

> ماذا تقول يا حفيدي العزيز !! لم نعرف أو نري فطر الإرجوت في أقماحنا ويشهد علي ذلك حبوب القمح الموجودة في مقابر أصدقائي وأقربائي حتي الآن ..

فطر الإرجوت يا جدي العزيز يسبب العديد من الأمراض للإنسان والحيوان إلا أنه يستخدم كعقار ودواء في المجال الطبي ….فقاطعني (زا – رع) قائلا : نحن نقدر خطورة أي مادة يتناولها الشعب الفرعوني في طعامه بثلاثة عوامل : (1) تركيز المادة الملوثة (2) عدد مرات التعرض للمادة الملوثة (3) طول مدة التعرض للتلوث ….

يا جدي العزيز (زا – رع) نحن نستورد من روسيا وحدها حوالي 4.5 مليون طن قمح سنويآ وكميات أخري من فرنسا وأوكرانيا وغيرهما وهناك قواعد دولية لتصدير وإستيراد القمح منها السماح بنسبة لأ تزيد عن 0.05 % من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستورد ، وقد صدر قرار بأن تكون نسبة الفطر 0.0 % في الأقماح المستوردة مما قد يعرضنا لمشاكل دولية سياسيآ وإقتصاديآ …..فماذا نفعل حفظك الرب ؟؟

رؤيتي لحل هذه المشكلة يا حفيدي العزيز هي اتباع الآتي :

“توجيه الإنتاج المحلي من القمح لصناعة رغيف الخبز المدعم لمستحقي الدعم وطبقًا لحساباتنا الدقيقة فإن إنتاجكم من القمح المحلي يكفي تمامآ لهذا الغرض ” وأقول لك كيف :

> (1) أنتم تزرعون 3 مليون فدان قمحًا (ويمكن زيادتها بتحفيز المزارعين بتحديد سعر مناسب من الآن ) تعطي بعد إستقطاع 0.23 مليون طن كتقاوي لزراعة 3 مليون فدان للموسم التالي ،كمية من القمح تزيد عن 7.8 مليون طن .

(2) إستهلاك الفرد من القمح 104 كيلوجرام سنويآ لعدد 5 أرغفة مدعمة يوميآ طوال العام ،وحيث أن لديكم 18.2 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها 65 مليون مواطن منهم 46 مليون مواطن من أهل الريف والقري، فحسابيآ كمية 7.8 مليون طن محلي تكفي لإنتاج رغيف الخبز المدعم للمصريين المستحقين للدعم ،وعليكم أن تحذوا حذو يوسف في تخزين وحفظ خير مصر القمح عالي الجودة في الشون والصوامع الحكومية ،وتجنبوا نظام التموين السابق الذي ثبت يقينآ فشله وفساده ، الذي سمح بإزدواجية الدعم لعدد 46 مليون مواطن من أهل القري والريف ….فخيروهم ما بين تسليم إنتاجهم للشون أو الغاء المقرر من الخبز المدعم بالبطاقة التموينية منعآ للإزدواجية ……وبذلك حفيدي العزيز نكون قد آمنا المواطن المصري المستحق للدعم بتقديم رغيف خبز مدعم له خالي تمامآ من فطر الإرجوت ، ورجائي مراجعة منظومة خلط نسبة 40 % قمح مستورد مع القمح المحلي عند الطحن لأن هذا النظام كان مفروض ومقرر لصالح مافيا إستيراد القمح .

(3) أما إحتياج مصانع المكرونة والحلويات وأفران الخبز الفاخر والجاتوهات والمخبوزات الأخري فيتم إستيرادها كل حسب حاجته علي مدار العام، والمؤكد أن تلك الجهات تستطيع شراء الأقماح الخالية من الإرجوت بسعر يزيد من 10 إلي 50 دولار للطن أو الأقماح التي لأ تزيد فيها نسبة الإرجوت عن 0.02 % بشرط الرقابة علي عدم التسرب ..

أوصيك يا حفيدي العزيز : بمراجعة كميات القمح المستورد لإن بياناتها مرتبطة بالنظام التمويني السابق الفاسد يقينآ ،كما أوصيكم بالعمل التكنولوجي لرفع إنتاجية فدان القمح ،فكانت سنبلة القمح لدينا تحتوي علي مائة حبة بينما لا تزيد السنبلة لديكم عن 50 حبة، وأوصيكم أيضآ بإعادة النظر في قواعد وقرارات استيراد القمح بشرط توجيه الإنتاج المحلي لرغيف الخبز المدعم للمصريين المستحقين للدعم،مع تمنياتي لبلدي الغالية مصر أن تعود سريعًا كما كانت أم الدنيا وقد الدنيا ..