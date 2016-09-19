أخبار عاجلة

الحجر الزراعى : وافقنا على دخول شحنة “الفول المسوس” لأن السوس ميت” -
وزيرة التضامن الاجتماعي: قرار برفع الدعم عن مالكي السيارات وذلك لمساعدة محدودي الدخل -
بالفيديو.. حسن شحاتة ينتقد لاعبي بتروجيت: «بيتدلعوا» -
شوط أول.. السولية يتقدم للأهلي بهدف في شباك الاتحاد السكندري -
47 عضوًا يرفضون إيقاف فاعليات دورة التحكيم الدولي للجمباز الإيقاعي -
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيستي "مارجرجس والمرقسية" بختام المسابقة العالمية للقرآن -
رئيس الوزراء يبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز التعاون في مختلف المجالات -
درية شرف الدين عن تشكيل الهيئات الإعلامية: "فاتحة خير" -
رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ -
استشهاد رئيس مباحث بطلق ناري من سلاحه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«محافظ بورسعيد» يطلق بطولة دورى الشركات بمشاركة 14 ألف رياضى

Google+ Print
«محافظ بورسعيد» يطلق بطولة دورى الشركات بمشاركة 14 ألف رياضى «محافظ بورسعيد» يطلق بطولة دورى الشركات بمشاركة 14 ألف رياضى

المحافظ اللواء عادل الغضبان أرشيفية

افتتحت، مساء اليوم الإثنين، بطولة دوري الشركات رقم 49 على أرض محافظة بورسعيد بصالة « الدولية»، في حي الضواحي، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وبمشاركة 14 ألف رياضي يمثلون شركات وقطاع الأعمال العام والخاص بجميع محافظات الجمهورية.

شارك في حضور الافتتاح عدد كبيرًا من القيادات، ومنها الدكتور حسني غند، رئيس الاتحاد المصري للشركات المشاركة في البطولة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات، والدكتور محمد الحلو، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة نائبًا عن المهندس خالد عبدالعزيز، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء ببورسعيد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما رحب «الغضبان»، بكل الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدًا لهم أن بورسعيد بكاملها ترحب بهم داعيا الله أن يكلل كل مجهود الفرق المشاركة بالنجاح.

وتابع المحافظ، خلال كلمته بأنه فخور بذلك الحدث الرياضي العظيم الذي يتسم بالشكل الحضاري ويبث الروح الرياضية والمحبة بين كل الشباب، موجهًا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية الذي يرعي دائمًا مثل تلك البطولات ويحرص دوما على غرس روح المحبة وتنشيط الرياضة بين الشباب.

كما أشار المحافظ بأنه تم توفير كل سبل الراحة لإقامة الوفود المشاركة من معيشة وفنادق وقرى سياحية ووسائل تنقلات بجانب الصالات التي تم تخصيصها لهم، مؤكدًا لهم بأن جميع أجهزة المحافظة قد بذلك قصاري جهدها من أجل ذلك العرس الرياضي الكبير وقد قدمت فرق الفنون العديد من العروض والفقرات الفنية.

جدير بالذكر أن البطولة السالف ذكرها ستستمر لمدة 10 أيام في الفترة من 19 وحتى الـ 29 من سبتمبر الجاري في عدد من الصالات الرياضية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد والاهلى

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"

عكاشة: "تيران وصنافير مصريتان منذ فجر التاريخ"