«محافظ بورسعيد» يطلق بطولة دورى الشركات بمشاركة 14 ألف رياضى

افتتحت، مساء اليوم الإثنين، بطولة دوري الشركات رقم 49 على أرض محافظة بورسعيد بصالة «مصر الدولية»، في حي الضواحي، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، وبمشاركة 14 ألف رياضي يمثلون شركات الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص بجميع محافظات الجمهورية.

شارك في حضور الافتتاح عدد كبيرًا من القيادات، ومنها الدكتور حسني غند، رئيس الاتحاد المصري للشركات المشاركة في البطولة، ورؤساء مجالس إدارة الشركات، والدكتور محمد الحلو، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة نائبًا عن المهندس خالد عبدالعزيز، وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء الأحياء ببورسعيد والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

كما رحب «الغضبان»، بكل الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدًا لهم أن بورسعيد بكاملها ترحب بهم داعيا الله أن يكلل كل مجهود الفرق المشاركة بالنجاح.

وتابع المحافظ، خلال كلمته بأنه فخور بذلك الحدث الرياضي العظيم الذي يتسم بالشكل الحضاري ويبث الروح الرياضية والمحبة بين كل الشباب، موجهًا رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يرعي دائمًا مثل تلك البطولات ويحرص دوما على غرس روح المحبة وتنشيط الرياضة بين الشباب.

كما أشار المحافظ بأنه تم توفير كل سبل الراحة لإقامة الوفود المشاركة من معيشة وفنادق وقرى سياحية ووسائل تنقلات بجانب الصالات التي تم تخصيصها لهم، مؤكدًا لهم بأن جميع أجهزة المحافظة قد بذلك قصاري جهدها من أجل ذلك العرس الرياضي الكبير وقد قدمت فرق الفنون العديد من العروض والفقرات الفنية.

جدير بالذكر أن البطولة السالف ذكرها ستستمر لمدة 10 أيام في الفترة من 19 وحتى الـ 29 من سبتمبر الجاري في عدد من الصالات الرياضية بالمحافظة.