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مران الزمالك - غياب إسلام جمال بسبب رشح الركبة.. وعودة حفني

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مران الزمالك - غياب إسلام جمال بسبب رشح الركبة.. وعودة حفني مران الزمالك - غياب إسلام جمال بسبب رشح الركبة.. وعودة حفني

غاب إسلام جمال مدافع الزمالك عن مران فريقه يوم الاثنين استعدادا لمواجهة الوداد الرياضي المغربي بسبب رشح في الركبة.

الزمالك اكتسح الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا برباعية مقابل لاشيء، ويستعد لمواجهة الإياب يوم السبت المقبل.

وشهد مران الزمالك يوم الاثنين غياب إسلام جمال بسبب رشح في الركبة، ليُفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب.

وفضل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة مؤمن سليمان إراحة إسلام جمال تخوفا من تزايد الآلام وخصوصا مع نقص قائمة الزمالك الإفريقية. ومن المنتظر أن يشارك إسلام جمال بشكل طبيعي في مران الزمالك يوم الثلاثاء.

وعلى الجانب ذاته شارك أيمن حفني في مران الاثنين بشكل طبيعي بعدما غاب عن مران الأحد بسبب بعض الآلام.

وقرر الجهاز الفني للزمالك إقامة مران الفريق يوم الثلاثاء في تمام الـ11 صباحا.

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