نقيب المهن العلمية بالإسكندرية: نهضة الأمم تعتمد على البحث العلمى

أكد الدكتور مرسى أبو يوسف نقيب المهن العلمية بالإسكندرية أن العلميين هم قاطرة التطوير والتنمية فى المجتمعات، مطالباً بالاهتمام بشريحة العلماء فى مصر ليس فقط لتطوير الاقتصاد والصناعة لكن لتطوير كل مناحى الحياة.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية عيد العلميين الأول، اليوم، أنه يوجد اهتمام كبير من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والدولة بالعلماء وتطوير الأبحاث، مطالبا بضرورة إعادة الثقة من جديد بين الصناعة والبحث العلمى وحل لغز المفارقة بينهما.

وأشار إلى أن العلميين هم الفئة الأكثر إفرازا للمتميزين من العلماء المصريين منهم العالم الكبير مصطفى السيد مكتشف علاج السرطان بالذهب، والتى تقام الاحتفالية على شرفه، والراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكداً أن هدف العلميين اليوم مواكبة التطورات التى تحدث من حولنا فى العالم نحو المستقبل أفضل للبلاد والارتقاء بالدولة المصرية لتتبوأ مقعدها بين الدول المتقدمة والذى لن يأتى إلا بإصلاح أحوال العلميين وأمثالهم ممن تقوم على اكتفاهم وبسواعدهم تنطلق الدولة نحو الرخاء.