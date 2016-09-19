ضبط 250 قرصا مخدرا و6 قطع حشيش بحوزة 3 أشخاص بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية الوادى الجديد ومباحث مركزى الفرافرة والداخلة من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة وقطع حشيش مخدر، وتم تحريز المضبوطات وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عصام بدير مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط كل من "محمود ج م" 24 سنة عاطل ومقيم قرية أبو منقار وبحوزته 150 قرصا مخدرا من عقار الترامادول المخدر، كما تم ضبط "حليم ./.س " 20 سنة عاطل وبحوزته 100 قرص وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 915 إدارى مركز شرطة الفرافرة لسنة 2016 وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

كما تم ضبط "ناصر .ع.غ" عاطل ومقيم قرية غرب الموهوب بالداخلة وبحوزته 6 قطع حشيش وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 1129 إدارى مركز شرطة الداخلة وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة العامة .