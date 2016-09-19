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ضبط سيارة حاملة لأرقام شاسية مزورة داخل معرض بالوادى الجديد

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ضبط سيارة حاملة لأرقام شاسية مزورة داخل معرض بالوادى الجديد ضبط سيارة حاملة لأرقام شاسية مزورة داخل معرض بالوادى الجديد

أرشيفية

 

تمكنت مباحث الوادي الجديد بقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، من ضبط سيارة غير مطابقة للمواصفات الفنية داخل معرض سيارات بالخارجة.

وتلقي اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد عمرو أحمد صالح ،رئيس مباحث المرور، يفيد بضبط سيارة ملاكي رقم 127123 ملاكي الدقهلية غير مطابقة للمواصفات الفنية، متلاعب بأرقام الشاسيه لها بعد فحصها من خلال لجنة فنية متخصصة.

وتحرر للواقعة المحضر رقم 1886 إداري مركز شرطة الخارجة، لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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