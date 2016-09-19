بالصور..حملة مكبرة لإزالة التعديات بمدينة الخارجة‎

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بتنفيذ حملة إزالات مكبرة، يرافقها قوة أمنية من مديرية أمن الوادي الجديد، شملت الحملة إزالة عدد 3 محال تجارية مخالفة بسور مدرسة الوادي بنات الإبتدائية، صرحت بذلك الأستاذة سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة، والتي أضافت بأن قرارات إزالة المحالات المخالفة جاءت حفاظًا وسلامة علي أرواح التلاميذ بالمدرسة، بالإضافة لإعاقتها عملية تطوير سور المدرسة المدرجة في خطة التطوير لعام 2015 / 2016.

وأضافت خليل، بأنه تم إخطار أصحاب المحال وتم إخلاء المحلات من أي بضائع ومنقولات بمعرفتهم ، وأشارت أيضًا بأن الوحدة المحلية سوف تنفذ حملات متكررة في الفترة القادمة لإزاله التعديات علي أملاك الدولة، وأن ذلك يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد للحفاظ علي حق الدولة ومحاسبة المخالفين بالقوانين.